И снова 2:2. «Ростов» совершил камбэк в кубковом матче в Краснодаре

В первом матче 1/4 финала Кубка России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью.

Протокол игры

Краснодар

Ростов

05 декабря.

В начале ноября "Краснодар" и "Ростов" подарили футбольной России яркий матч, который завершился боевой ничьей со счётом 2:2. Спустя месяц команды Мурада Мусаева Валерия Карпина снова сошлись на краснодарском стадионе, только теперь уже в первом четвертьфинале Кубка России. "Быки" подошли к игре после пяти побед кряду, поэтому находились в приподнятом настроении и считались фаворитами.

Гости из Ростова-на-Дону постарались предложить активны й прессинг с первых минут. Тем не менее, "Краснодар" на правах хозяев поля владел ощутимой инициативой и старался искать бреши в оборонительных порядках соперника. На семнадцатой минуте "быкам" это удалось, и счёт был открыт. Виктор Классон слева из штрафной площади выкатил мяч назад и в центр, а Иван Игнатьев нанёс точный удар в касание.

Команда Валерия Карпина никак не могла наладить контроль над мячом, а игра стала гораздо более боевой, и арбитру приходилось нередко фиксировать нарушения правил. На тридцать первой минуте подопечные Мурада Мусева смогли упрочить своё перевес в счёте. Кристиан Куэва со штрафного с двух десятков метров будто рукой положил мяч в правый верхний угол. Сергею Песьякову не удалось выручить ростовчан, да и шансов у голкипера было не так много. "Ростов" принялся выправлять ситуацию и незадолго до перерыва отыграл один гол. После подачи с правого фланга Дмитрий Скопинцев из центра штрафной нанёс удар головой — игровой снаряд угодил в перекладину и вернулся в поле. Первым на добивании оказался тот-таки Скопинцев, который на этот раз головой пробил точно в цель!

После перерыва "Ростов" продолжал искать счастья в атаке, не желая мириться с поражением. Тем не менее, атаки гостей совсем не доходили до ударов по воротам. "Краснодар" визуально предпочитал действовать осторожно, но на исходе часа игрового времени команда Мурада Мусаева соорудила хороший момент. Кристиан Куэва замахивался на дубль, пробивая по воротам метров с одиннадцати, казалось, наверняка, однако Сергей Песьяков совершил красивый сэйв ногой.

За пятнадцать минут до конца основного времени упрочить перевес краснодарцев должен был Артём Голубев. После передачи от Сулейманова нападающий пробивал по воротам метров с шести, но отправил игровой снаряд над воротами. А в концовке встречи второй гол организовал "Ростов". После подачи со штрафного Александр Гацкан с линии вратарской площади исполнил точный удар головой.

"Краснодар" и "Ростов" второй раз за месяц сыграли вничью со счётом 2:2. Интрига в борьбе за билет в полуфинал Кубка России сохраняется, всё решится в Ростове-на-Дону в феврале.