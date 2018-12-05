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Букмекеры предложили повышенные коэффициенты на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: Reuters
Сегодня в 15-ом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» будет принимать лондонский «Арсенал». Центральный матч этого дня начнется в 23:00 по московскому времени.
Букмекерская компания bwin Россия предложила страховку от проигрыша для всех новых клиентов в рамках специальной акции. Компания вернет проигрыш по первой ставке каж-дому новому игроку в случае, если такое пари проиграет.
Кроме этого, на улучшенных условиях доступен суперкоэффициент на матч. Букмекер пред-лагает поставить на то «Манчестер Юнайтед» сможет победить и обе команды смогут за-бить. Сделать ставку можно по повышенному коэффициенту 4.20.
«Арсенал» под руководством Унаи Эмери не проигрывает уже с 3-го тура, — серия без пора-жений в АПЛ составила 12 матчей подряд. «Канониры» занимают четвертую строчку в тур-нирной таблице с 30 очками. «Манкунианцы» расположились на восьмом месте с 22 очка-ми.
Зарегистрироваться и сделать ставку.
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