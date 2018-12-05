Сегодня в 15-ом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» будет принимать лондонский «Арсенал». Центральный матч этого дня начнется в 23:00 по московскому времени.
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«Арсенал» под руководством Унаи Эмери не проигрывает уже с 3-го тура, — серия без пора-жений в АПЛ составила 12 матчей подряд. «Канониры» занимают четвертую строчку в тур-нирной таблице с 30 очками. «Манкунианцы» расположились на восьмом месте с 22 очка-ми.