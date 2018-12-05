Букмекеры предложили повышенные коэффициенты на матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

Сегодня в 15-ом туре АПЛ « Манчестер Юнайтед » будет принимать лондонский «Арсенал». Центральный матч этого дня начнется в 23:00 по московскому времени.

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Кроме этого, на улучшенных условиях доступен суперкоэффициент на матч. Букмекер пред-лагает поставить на то «Манчестер Юнайтед» сможет победить и обе команды смогут за-бить. Сделать ставку можно по повышенному коэффициенту 4.20.

«Арсенал» под руководством Унаи Эмери не проигрывает уже с 3-го тура, — серия без пора-жений в АПЛ составила 12 матчей подряд. «Канониры» занимают четвертую строчку в тур-нирной таблице с 30 очками. «Манкунианцы» расположились на восьмом месте с 22 очка-ми.