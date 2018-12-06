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Как Кокорин и Мамаев отметят Новый год в СИЗО 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Instagram
Автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х» Михаил Орский предположил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не смогут отпраздновать Новый год из-за строгих условий СИЗО. Об этом сообщает НСН.
Орский, называющий себя «рэкетиром на пенсии», отметил, что ни разу не встречал Новый год в изоляторе, но несколько раз праздновал его «в лагерях».
Он добавил, что никаких послаблений правоохранители не делают, отбой, как и всегда, объявляют в 22:00. При этом, по словам Орского, в лагере отметить Новый год было проще, заключенным даже удавалось выпить самогонки.
«В СИЗО, думаю, Кокорина с Мамаевым, ожидает отсутствие праздника», — заявил он.
Писатель предположил, что они смогут сделать самодельный торт из хлеба и сгущёнки. Орский посоветовал футболистам «сбросить мишуру золотых мальчиков», забыть о коктейлях, которые они пили в Монако, «чифирнуть с арестантами» и открыть консервы.
Ранее в интернете появились видео с нападениями Мамаева, Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Сначала суд арестовал их до 8 декабря, затем арест продлили еще на два месяца, поэтому Новый год они встретят в СИЗО «Бутырка».
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