Как Кокорин и Мамаев отметят Новый год в СИЗО

Орский, называющий себя «рэкетиром на пенсии», отметил, что ни разу не встречал Новый год в изоляторе, но несколько раз праздновал его «в лагерях».

Он добавил, что никаких послаблений правоохранители не делают, отбой, как и всегда, объявляют в 22:00. При этом, по словам Орского, в лагере отметить Новый год было проще, заключенным даже удавалось выпить самогонки.

«В СИЗО, думаю, Кокорина с Мамаевым, ожидает отсутствие праздника», — заявил он.

Писатель предположил, что они смогут сделать самодельный торт из хлеба и сгущёнки. Орский посоветовал футболистам «сбросить мишуру золотых мальчиков», забыть о коктейлях, которые они пили в Монако, «чифирнуть с арестантами» и открыть консервы.

Ранее в интернете появились видео с нападениями Мамаева, Кокорина, его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Сначала суд арестовал их до 8 декабря, затем арест продлили еще на два месяца, поэтому Новый год они встретят в СИЗО «Бутырка».