«Спартак» установил новый антирекорд

Московский футбольный клуб «Спартак» установил новый антирекорд посещаемости домашнего стадиона команды «Открытие-Арена». Об этом сообщила пресс-служба команды.

В четвертьфинале Кубка России между «красно-белыми» и «Уралом» на встречу пришло 9 333 зрителя. Матч закончился ничьей (1:1). За хозяев отличился полузащитник Софьян Ханни. За «Урал» забил нападающий Владимир Ильин

«Спартак» был наказан закрытием фанатской трибуны на одну встречу турнира по итогам 1/8 финала Кубка России против махачкалинского «Анжи» (1:0).

Предыдущий антирекорд был также установлен в матче 1/8 финала Кубка России, где «Спартак» встречался с «Анжи». Тогда на стадион пришло 15 848 человек.

Ответный матч между «Уралом» и «Спартаком» пройдёт 24 февраля 2019 года.