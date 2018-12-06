Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Спартак» установил новый антирекорд 

News.ru 3 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Московский футбольный клуб «Спартак» установил новый антирекорд посещаемости домашнего стадиона команды «Открытие-Арена». Об этом сообщила пресс-служба команды.
В четвертьфинале Кубка России между «красно-белыми» и «Уралом» на встречу пришло 9 333 зрителя. Матч закончился ничьей (1:1). За хозяев отличился полузащитник Софьян Ханни. За «Урал» забил нападающий Владимир Ильин.
«Спартак» был наказан закрытием фанатской трибуны на одну встречу турнира по итогам 1/8 финала Кубка России против махачкалинского «Анжи» (1:0).
Предыдущий антирекорд был также установлен в матче 1/8 финала Кубка России, где «Спартак» встречался с «Анжи». Тогда на стадион пришло 15 848 человек.
Ответный матч между «Уралом» и «Спартаком» пройдёт 24 февраля 2019 года.
News.ru: последние новости
Игрок «Локомотива» перед смертью ругался с таксистом Ерёменко высказался о будущем в «Спартаке» «Реал» захотел «особенного» тренера
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мартиаль выбыл из строя на неопределённый срок
Пеле сравнил Месси и Марадону
Назван лучший молодой футболист РПЛ
Бывший функционер FIFA продал голос на выборах ЧМ-2018
«Реал» нарушил правила ФИФА
Видео
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
03:12
У матери Кокориных сдали нервы
Футбол
02:27
Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»
Футбол
14:03
Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио
Зимние виды спорта
03:12
Подруга Кокорина сделала неожиданное заявление
Футбол
00:16
Футболист наказал вратаря голом «за шиворот» с центра поля
Футбол
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
00:50
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
02:03
«МЮ» — «Арсенал»: три ставки на главный матч тура АПЛ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение