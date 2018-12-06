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Пеле сравнил Месси и Марадону 

RT на русском + ещё 5 5 часов назад
Фото: Reuters
Легендарный бразильский футболист Пеле сравнил Диего Марадону и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Марадона был намного лучше Месси», — цитирует бразильца Folha de Sao Paulo.
При этом он отметил, что в сравнении игроков большое значение всегда имеет вопрос вкуса.
«Кто-то левой ногой играет лучше, кто-то правой, а кто-то хорошо выглядит с обеих», — добавил Пеле.
Марадона был признан лучшим футболистом XX века по итогам голосования на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА). Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему игроку мира.
Ранее Марадона призвал перестать обожествлять Месси.
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