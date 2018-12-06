Бывший функционер FIFA продал голос на выборах ЧМ-2018

Суд Нью-Йорка рассекретил скандальные показания бывшего члена исполкома Международной федерации футбола Рафаэля Сальгуэро, который признался, что за необъективное голосование планировал получить «сотни тысяч долларов», сообщает «Коммерсант». Напомним, турнир в результате прошёл в России, а вот обещанные деньги до Сальгуэро так и не дошли.

Впрочем, в опубликованных документах самая интересная информация вымарана: за какую страну голосовал экс-функционер FIFA до сих пор не известно. Также в тайне держится, кто именно выходил на него с интересным предложением. Сам подсудимый в своих показаниях вскользь упоминает некого «очень богатого итальянца».

Гражданин Гватемалы Рафаль Сальгуэро проходит одним из подсудимых по делу о коррупции в Международной Федерации футбола, которое рассматривает суд Нью-Йорка. Бывший член испокома FIFA кроме продажи своего голоса также признался в попытке совершения банковского мошенничества, попытке отмывания денег, а также неоднократном получении взяток. За это господину Сальгуэро грозит тюремное заключение на срок вплоть до 20 лет лишения свободы, впрочем подсудимый надеется на снисхождение суда поскольку активно сотрудничает со следствием.

Ещё более громкие коррупционные схемы в FIFA вскрылись при детальном рассмотрении выборов страны-хозяйки ЧМ-2022, который, в результате, достался Катару. Результаты расследования показали, что катарцы оплачивали отдых функционеров FIFA в дорогих отелях и переводили на счета их детей миллионы долларов.