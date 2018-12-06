Жена Мамаева заявила о его связи с Боней

Пользовательница @solomood_13 поинтересовалась под одним из постов Мамаевой, зачем Боня участвовала в программе, посвященной аресту футболистов.

По ее словам, недавно телеведущая рассказала, как выпивала вместе с Мамаевым и «его переклинило, глаза стеклянные и он как подменился», а она испугалась.

«*** она лезет вообще», — удивилась @solomood_13.

«Она с ним спала…» — написала ей Мамаева в ответ.

Затем @solomood_13 рассказала о появившихся в Сети фотографиях, на которых Мамаева запечатлели в Дубае выходящим из гостиничного номера Бони.

Ранее в интернете появились видео с нападениями Мамаева, Александра Кокорина , его брата и их друзей на людей в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Сначала суд арестовал их до 8 декабря, затем арест продлили еще на два месяца. Боня несколько раз вступалась за футболистов в телешоу.

В декабре Алана Мамаева показала в Instagram фотографии неизвестной девушки и заявила, что на нее футболист «променял семью». По словам Мамаевой, именно из-за нее началась драка с водителем, ставшая одной из причин задержания ее мужа.

Женщина рассказала телеканалу «Москва 24», что всегда считала футболиста примерным семьянином и не знала о «череде любовниц».