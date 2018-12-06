Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полузащитник ЦСКА Ахметов признан лучшим молодым футболистом РПЛ 

RT на русском + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал лауреатом премии «Первая пятёрка», которую вручают лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги (РПЛ).
Как сообщает пресс-служба ДФЛ, по итогам голосования армеец получил 202 балла.
Второе место занял его одноклубник Иван Обляков (177 баллов), а замкнул тройку лучших защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев (111 баллов).
В текущем сезоне Ахметов сыграл в 14 матчах в чемпионате России и сделал четыре результативные передачи.
В прошлом году награду получил другой представитель ЦСКА Фёдор Чалов.
Ранее стали известны претенденты на награду лучшему молодому футболисту РПЛ.
RT на русском: последние новости
«Спартак» оштрафован на 195 тысяч рублей по итогам матча с «Локомотивом» Пеле сравнил Месси и Марадону Экс-футболист «Спартака» и «Динамо» Минаев скончался на 65-м году жизни
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Третьяк сравнил хоккеистов с белыми грибами
«Спартак» оштрафован на 25 тыс. рублей
Тарасова осуществила свою мечту1
Фуркад выиграл индивидуальную гонку в Поклюке2
Медведев рассказал о доходах от проведения ЧМ-2018
Видео
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
03:12
У матери Кокориных сдали нервы
Футбол
02:27
Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»
Футбол
14:03
Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио
Зимние виды спорта
03:12
Подруга Кокорина сделала неожиданное заявление
Футбол
00:16
Футболист наказал вратаря голом «за шиворот» с центра поля
Футбол
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
00:50
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
02:03
«МЮ» — «Арсенал»: три ставки на главный матч тура АПЛ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение