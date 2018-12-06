Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов стал лауреатом премии «Первая пятёрка», которую вручают лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги (РПЛ).
Как сообщает пресс-служба ДФЛ, по итогам голосования армеец получил 202 балла.
Второе место занял его одноклубник Иван Обляков (177 баллов), а замкнул тройку лучших защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев (111 баллов).
В текущем сезоне Ахметов сыграл в 14 матчах в чемпионате России и сделал четыре результативные передачи.
В прошлом году награду получил другой представитель ЦСКА Фёдор Чалов.
Ранее стали известны претенденты на награду лучшему молодому футболисту РПЛ.