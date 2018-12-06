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Футболист сменит Ирландию на Северную Ирландию 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий белфастского "Линфилда" Майкл О'Коннор решил выступать за сборную Северной Ирландии, сообщает "Советский спорт".
До этого О'Коннор выступал за юношеские и молодежные сборные Ирландии.
"Это правда, что я решил выступать за Северную Ирландию. Думаю, что это правильное решение для меня", — передает Belfast Telegraph слова 20-летнего футболиста.
Северная Ирландия — часть Соединенного королевства Великобритании, когда как Ирландия в 1922 году объявила о независимости от английской короны. На протяжении трех десятилетий XX века обе Ирландии находились в состоянии конфликта.
Ранее сообщалось, что Пеле сделал выбор между Марадоной и Месси.
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