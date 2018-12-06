Футболист сменит Ирландию на Северную Ирландию

До этого О'Коннор выступал за юношеские и молодежные сборные Ирландии.

"Это правда, что я решил выступать за Северную Ирландию. Думаю, что это правильное решение для меня", — передает Belfast Telegraph слова 20-летнего футболиста.

Северная Ирландия — часть Соединенного королевства Великобритании, когда как Ирландия в 1922 году объявила о независимости от английской короны. На протяжении трех десятилетий XX века обе Ирландии находились в состоянии конфликта.

Ранее сообщалось, что Пеле сделал выбор между Марадоной и Месси.