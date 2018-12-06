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Умер бывший игрок «Динамо» и «Спартака» 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: fcdynamo.ru
Ветеран московского «Динамо» Александр Минаев скончался 6 декабря на 65-м году жизни. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
В «Динамо» рассказали, что Минаев в последние годи жизни страдал от болезни. Клуб выразил соболезнования родным и близким футболиста. Дату прощания с ним пообещали назвать позднее.
Александр Минаев родился в подмосковном городе Железнодорожный. В 1972-1975 годах он играл в московском «Спартаке». С 1976-го по 1984 год выступал за «Динамо».
В составе олимпийской сборной СССР Минаев сыграл 11 матчей, забил пять голов и выиграл «бронзу» ОИ-1976. Вместе с «Динамо» он провел 256 матчей и забил 28 мячей. В составе этой команды в 1976 году он стал чемпионом страны.
В 1985-1995 годах Минаев тренировал детские и юношеские команды «Динамо», был главным тренером сборной ветеранов России.
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