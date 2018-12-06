Футболист ЦСКА Влашич заявил, что никогда не перейдёт в «Спартак»

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич ответил на вопрос о возможном переходе в столичный «Спартак»

«Могу ли себя представить игроком «Спартака»? Нет. Это исключено», — цитирует хавбека «Российская газета».

Он также сказал, что уже смог прочувствовать атмосферу дерби со «Спартаком».

«За месяц до дерби все вокруг говорят о нём: партнёры по команде, тренеры. Знаю, насколько важно для болельщиков, чтобы мы обыграли именно «Спартак». Хотя такой ненависти, как между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейтом» вроде как нет», — добавил Влашич.

Ранее «Спартак» был оштрафован на 195 тысяч рублей по итогам матча с «Локомотивом».