Кержаков: задача юношеской сборной России — выйти в элитный раунд ЧЕ-2020

Футболисты юношеской сборной России по футболу (игроки 2001 года рождения) нацелены выйти в элитный раунд чемпионата Европы 2020 года с первого места своей отборочной группы, заявил старший тренер команды Александр Кержаков

Жеребьевка первого квалификационного раунда юношеского первенства Европы 2020 года, которое пройдет в Северной Ирландии, прошла в четверг в швейцарском Ньоне. По ее итогам сборная России оказалась в группе 5 вместе с командами Польши, Уэльса (примет матчи группы) и Косово.