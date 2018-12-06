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Кержаков: задача юношеской сборной России — выйти в элитный раунд ЧЕ-2020 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футболисты юношеской сборной России по футболу (игроки 2001 года рождения) нацелены выйти в элитный раунд чемпионата Европы 2020 года с первого места своей отборочной группы, заявил старший тренер команды Александр Кержаков.
Жеребьевка первого квалификационного раунда юношеского первенства Европы 2020 года, которое пройдет в Северной Ирландии, прошла в четверг в швейцарском Ньоне. По ее итогам сборная России оказалась в группе 5 вместе с командами Польши, Уэльса (примет матчи группы) и Косово.
В элитный отборочный раунд выйдут по две лучшие команды из каждой из 13 групп, лучшая команда из числа занявших третьи места, а также лидер рейтинга УЕФА команда Португалии.
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