Вертолет владельца «Лестера» разбился из-за поломки хвостового ротора

Причиной аварии вертолета с владельцем английского футбольного клуба "Лестер" Вишаем Шривадданапрабхи на борту стала механическая неисправность ротора, говорится в докладе британского управления по расследованию авиационных происшествий.

Вертолет, принадлежащий Шривадданапрабхе, разбился близ домашнего стадиона клуба "Кинг Пауэр" в конце октября после матча чемпионата Англии между "Лестером" и "Вест Хэмом". По данным полиции, вместе с ним на борту находились два сотрудника клуба, пилот и пассажир. Все они погибли.

Ранее дознание по делу о расследовании катастрофы установило, что причиной крушения вертолета стала неисправность рулевого винта.