Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вертолет владельца «Лестера» разбился из-за поломки хвостового ротора 

РИА Новости + ещё 8 31 минуту назад
Фото: AFP 2018 / PAUL ELLIS
Причиной аварии вертолета с владельцем английского футбольного клуба "Лестер" Вишаем Шривадданапрабхи на борту стала механическая неисправность ротора, говорится в докладе британского управления по расследованию авиационных происшествий.
Вертолет, принадлежащий Шривадданапрабхе, разбился близ домашнего стадиона клуба "Кинг Пауэр" в конце октября после матча чемпионата Англии между "Лестером" и "Вест Хэмом". По данным полиции, вместе с ним на борту находились два сотрудника клуба, пилот и пассажир. Все они погибли.
Ранее дознание по делу о расследовании катастрофы установило, что причиной крушения вертолета стала неисправность рулевого винта.
Последние новости
Американский эсминец не смог уйти от "Адмирала Трибуца" Киев разрывает договор о дружбе. Это дает повод пересмотреть границы Тираны мира смеются над США: поведение Трампа, возмутившее СМИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МОК потребовал от Зубкова вернуть медали
Провал российского биатлониста объяснили4
Кержаков назвал задачу юношеской сборной
Влашич отказался переходить в «Спартак»1
Усик ответил на обвинения в сепаратизме
Видео
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
03:12
У матери Кокориных сдали нервы
Футбол
02:27
Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»
Футбол
14:03
Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио
Зимние виды спорта
03:12
Подруга Кокорина сделала неожиданное заявление
Футбол
00:16
Футболист наказал вратаря голом «за шиворот» с центра поля
Футбол
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
00:50
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
02:03
«МЮ» — «Арсенал»: три ставки на главный матч тура АПЛ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение