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Следователи восстановили хронологию событий последнего дня жизни футболиста Ломакина 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: fclm.ru
Правоохранители восстановили полную картину гибели футболиста ФК «Локомотив» Алексея Ломакина. О его гибели стало известно 3 декабря.
Как сообщает «360» со ссылкой на источник, изначально Ломакин направился в медицинский центр футбольного клуба для прохождения реабилитации. Затем он встретился со своим приятелем и вернулся в медцентр, где остался на ночь.
Однако на следующий день вновь состоялась встреча Ломакина и его знакомого. Молодые люди отправились к уже дожидавшейся их компании, где распили алкоголь и, по мнению следователей, могли принять что-то еще.
После встречи Ломакин со своим товарищем отправились домой на такси, но в салоне транспорта вели себя агрессивно. Между ними и таксистом завязался конфликт, в результате чего водитель высадил футболиста и его друга на Борисовских прудах. Знакомый Ломакина побежал следом за машиной, потеряв при этом из виду самого футболиста.
Следователи уточняют, что Ломакин на протяжении какого-то времени ходил по прудам, где снял с себя куртку. После этого футболист упал в овраг, где потерял сознание и замерз.
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