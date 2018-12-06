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Восстановлена картина гибели футболиста «Локомотива» 

Рамблер 1 час назад
Следствие восстановило картину гибели 18-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Ломакина, сообщает «360» со ссылкой на источник.
Так, правоохранители выяснили, что 1 декабря Алексей встретился со своим другом и отправился в компанию, где выпил не менее трех бутылок пива. Как считают в полиции, футболист и его приятели могли принимать «что-то еще».
После вечеринки Ломакин с другом вызвали такси и поехали домой, однако в дороге они вели себя агрессивно, и водитель высадил их в районе Борисовских прудов.
«Был неадекватен после капель»: погиб 18-летний футболист
Друг футболиста не сразу понял, что такси уехало, и побежал за машиной. Когда он вернулся, Алексея уже не было.
В это время футболист шел в сторону прудов, где какое-то время бродил, пока не упал в овраг.
Ранее сообщалось, что причинами смерти 18-летнего футболиста «Локомотива» стали инсульт и переохлаждение.
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