Восстановлена картина гибели футболиста «Локомотива»

Следствие восстановило картину гибели 18-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Ломакина, сообщает «360» со ссылкой на источник.

Так, правоохранители выяснили, что 1 декабря Алексей встретился со своим другом и отправился в компанию, где выпил не менее трех бутылок пива. Как считают в полиции, футболист и его приятели могли принимать «что-то еще».

После вечеринки Ломакин с другом вызвали такси и поехали домой, однако в дороге они вели себя агрессивно, и водитель высадил их в районе Борисовских прудов.

Друг футболиста не сразу понял, что такси уехало, и побежал за машиной. Когда он вернулся, Алексея уже не было.

В это время футболист шел в сторону прудов, где какое-то время бродил, пока не упал в овраг.

Ранее сообщалось, что причинами смерти 18-летнего футболиста «Локомотива» стали инсульт и переохлаждение.