Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Бавария» нашла замену Роббену 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Мюнхенская "Бавария" готова заменить уходящего летом полузащитника Арьена Роббена нападающим мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном, сообщает "Советский спорт".
Ранее президент мюнхенцев Ули Хенесс сообщил, что клуб нацелен на крупный трансфер. Переход чемпиона мира оценивается в €150 миллионов.
Контракт Гризманна с "Атлетико" действует до лета 2023 года. Неоднократно сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Барселоны", "Пари Сен-Жермен" и "Челси".
В нынешнем сезоне 27-летний француз провел за "Атлетико" 20 матчей во всех турнирах, забив в них семь мячей.
Ранее сообщалось, что Гризманн завязал ребенку шнурки перед матчем ЛЧ с "Монако".
Газета.Ru: последние новости
В команде мечты Акинфеева нет Месси и Роналду Смолов поддержал Кокорина и Мамаева Стала известна причина крушения вертолета владельца "Лестера"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывший игрок МЮ раскритиковал Погба
Панарин ответил на вопрос о новом контракте
«МЮ» отдаст € 45 млн за нового тренера
В команде мечты Акинфеева нет Месси и Роналду
Тренер встал на колени ради добавленного времени
Видео
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
03:12
У матери Кокориных сдали нервы
Футбол
06:22
Загитова стала второй
Фигурное катание
00:28
Тренер встал на колени ради добавленного времени
Футбол
02:27
Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»
Футбол
14:03
Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио
Зимние виды спорта
03:12
Подруга Кокорина сделала неожиданное заявление
Футбол
00:16
Футболист наказал вратаря голом «за шиворот» с центра поля
Футбол
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение