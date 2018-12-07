«Бавария» нашла замену Роббену

Мюнхенская "Бавария" готова заменить уходящего летом полузащитника Арьена Роббена нападающим мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном, сообщает "Советский спорт".

Ранее президент мюнхенцев Ули Хенесс сообщил, что клуб нацелен на крупный трансфер. Переход чемпиона мира оценивается в €150 миллионов.

Контракт Гризманна с "Атлетико" действует до лета 2023 года. Неоднократно сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Барселоны", "Пари Сен-Жермен" и "Челси".

В нынешнем сезоне 27-летний француз провел за "Атлетико" 20 матчей во всех турнирах, забив в них семь мячей.

Ранее сообщалось, что Гризманн завязал ребенку шнурки перед матчем ЛЧ с "Монако".