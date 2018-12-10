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Футболист «Барселоны» продолжает испытывать терпение руководства 

Газета.Ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Французский нападающий испанской "Барселоны" Усман Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку клуба, информирует "Советский спорт".
По данным El Mundo Deportivo, 21-летний форвард опоздал на два часа, сославшись на сон. В итоге футболист готовился к матчу Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" отдельно от остальной команды.
Осенью СМИ распространили информацию, что руководство клуба недовольно дисциплиной Дембеле. Его систематические опоздания и обособленность от команды привели к желанию "Барселоны" расстаться с нападающим уже летом 2019-го. Однако в соглашении каталонцев с предыдущей командой футболиста, дортмундской "Боруссией", есть пункт о выплате €40 миллионов в пользу немецкого клуба в случае досрочной продажи Дембеле.
Форвард выступает за "Барселону" с 2017 года. В сезоне-2018/19 Дембеле провел 20 матчей во всех турнирах, забив восемь мячей.
Ранее сообщалось, что в "Челси" есть особая политика в отношении возрастных игроков.
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