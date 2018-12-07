Жена Мамаева обратилась к специалисту по разделу имущества

Жена футболиста Павла Мамаева Алана в сториз своего Instagram обратилась к журналистам и переадресовала все их вопросы юристу Назару Назарову.

Женщина оставила ссылку на его аккаунт и попросила журналистов обращаться к нему «по всем вопросам», в том числе о ее дальнейших действиях.

На странице юриста сказано, что он занимается разделом имущества, взысканием алиментов и разделом бизнеса супругов. На его сайте также упоминаются семейные споры, автодела, защита прав потребителей и арбитраж.

Ранее жена футболиста опубликовала в Instagram фотографии неизвестной девушки и заявила, что Мамаев «променял семью» на нее. По словам женщины, именно из-за нее началась драка с водителем, ставшая одной из причин задержания Мамаева и его друга Александра Кокорина.

Женщина рассказала телеканалу «Москва 24», что всегда считала футболиста примерным семьянином и не знала о «череде любовниц».

Почти сразу после задержания Мамаева в СМИ появилась информация, что его жена подала на развод, однако она это опровергала.