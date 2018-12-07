Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жена Мамаева обратилась к специалисту по разделу имущества 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: Instagram
Жена футболиста Павла Мамаева Алана в сториз своего Instagram обратилась к журналистам и переадресовала все их вопросы юристу Назару Назарову.
Женщина оставила ссылку на его аккаунт и попросила журналистов обращаться к нему «по всем вопросам», в том числе о ее дальнейших действиях.
На странице юриста сказано, что он занимается разделом имущества, взысканием алиментов и разделом бизнеса супругов. На его сайте также упоминаются семейные споры, автодела, защита прав потребителей и арбитраж.
Ранее жена футболиста опубликовала в Instagram фотографии неизвестной девушки и заявила, что Мамаев «променял семью» на нее. По словам женщины, именно из-за нее началась драка с водителем, ставшая одной из причин задержания Мамаева и его друга Александра Кокорина.
Женщина рассказала телеканалу «Москва 24», что всегда считала футболиста примерным семьянином и не знала о «череде любовниц».
Почти сразу после задержания Мамаева в СМИ появилась информация, что его жена подала на развод, однако она это опровергала.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Акинфеев объяснил отказ от социальных сетей1
«Спартак» хочет увести у «Краснодара» Каборе
Фуркад подарил цветы дочке соперника
Защита Кокориных подаст апелляции в понедельник
Противостоянию Загитовой и Медведевой предрекли конец
Видео
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
03:12
У матери Кокориных сдали нервы
Футбол
06:22
Загитова стала второй
Фигурное катание
00:28
Тренер встал на колени ради добавленного времени
Футбол
02:27
Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»
Футбол
14:03
Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио
Зимние виды спорта
03:12
Подруга Кокорина сделала неожиданное заявление
Футбол
00:16
Футболист наказал вратаря голом «за шиворот» с центра поля
Футбол
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение