Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал матч петербургского "Зенита" против казанского "Рубина" в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".
Встреча 9 декабря завершилась проигрышем сине-бело-голубых 1:2. Это поражение стало для петербургского клуба вторым подряд и третьим в последних четырех матчах.
"С "Зенитом" явно что-то не то происходит… Игры совсем не видно… Так можно не доехать до чемпионства…", — поделился мнением Сафонов в своем твиттере.
Несмотря на неудачные матчи, "Зенит" завершил первую часть сезона в статусе лидера чемпионата России.
Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак высказался относительно выступлений команды в прошедшей части сезона.