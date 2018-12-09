"Зенит" в матче 17-го тура чемпионата России уступил казанскому «Рубину». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 2:1.
В составе победителей дублем отметился Егор Сорокин. За петербургский клуб с пенальти отличился Леандро Паредес.
Отметим, что суммарно футболисты в этой игре получили десять желтых карточек.
Для «Зенита» это поражение стало вторым подряд в чемпионате России. До этого питерцы уступили тульскому «Арсеналу» (2:4).
"Зенит" после 17 туров возглавляет турнирную таблицу с 34 очками. «Краснодар» идет вторым, уступая питерцам только один балл.
Матч «Зенит» — «Рубин» стал последним в чемпионате России перед зимней паузой. РПЛ возобновится в марте следующего года.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия. Премьер-лига 17-й тур "Зенит" (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 1:2 Голы: 0:1 — Сорокин, 7; 0:2 — Сорокин, 50; 1:2 — Паредес, 59 (пенальти).
Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Уфой».