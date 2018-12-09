«Зенит» проиграл второй матч подряд в чемпионате России

"Зенит" в матче 17-го тура чемпионата России уступил казанскому «Рубину» . Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Отметим, что суммарно футболисты в этой игре получили десять желтых карточек.

Для «Зенита» это поражение стало вторым подряд в чемпионате России. До этого питерцы уступили тульскому «Арсеналу» (2:4).

"Зенит" после 17 туров возглавляет турнирную таблицу с 34 очками. «Краснодар» идет вторым, уступая питерцам только один балл.

Матч «Зенит» — «Рубин» стал последним в чемпионате России перед зимней паузой. РПЛ возобновится в марте следующего года.

Россия. Премьер-лига 17-й тур "Зенит" (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 1:2 Голы: 0:1 — Сорокин, 7; 0:2 — Сорокин, 50; 1:2 — Паредес, 59 (пенальти).

Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Уфой».