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«Зенит» проиграл второй матч подряд в чемпионате России 

Газета.Ru + ещё 35 2 часа назад
Фото: РИА Новости
"Зенит" в матче 17-го тура чемпионата России уступил казанскому «Рубину». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счетом 2:1.
В составе победителей дублем отметился Егор Сорокин. За петербургский клуб с пенальти отличился Леандро Паредес.
Отметим, что суммарно футболисты в этой игре получили десять желтых карточек.
Для «Зенита» это поражение стало вторым подряд в чемпионате России. До этого питерцы уступили тульскому «Арсеналу» (2:4).
"Зенит" после 17 туров возглавляет турнирную таблицу с 34 очками. «Краснодар» идет вторым, уступая питерцам только один балл.
Матч «Зенит» — «Рубин» стал последним в чемпионате России перед зимней паузой. РПЛ возобновится в марте следующего года.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия. Премьер-лига 17-й тур "Зенит" (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 1:2  Голы: 0:1 — Сорокин, 7; 0:2 — Сорокин, 50; 1:2 — Паредес, 59 (пенальти).
Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Уфой».
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