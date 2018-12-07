В команде мечты Акинфеева нет Месси и Роналду

Фото: Газета.Ru

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев не включил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в команду мечты, сообщает "Р-Спорт". 32-летний вратарь считает лучшей командой — ЦСКА образца 2005 года, с которым Акинфеев выиграл Кубок УЕФА. "Меня, например, всегда внутренне задевает, когда наши ребята на просьбу составить такую команду начинают перечислять: Роналду, Месси… Для меня моя команда мечты — это ЦСКА образца 2005 года. И Кубок УЕФА, который мы выиграли все вместе", — пояснил футболист. Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка страны, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Ранее жена Мамаева наняла специалиста по разделу имущества.