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В команде мечты Акинфеева нет Месси и Роналду 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев не включил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в команду мечты, сообщает "Р-Спорт".
32-летний вратарь считает лучшей командой — ЦСКА образца 2005 года, с которым Акинфеев выиграл Кубок УЕФА.
"Меня, например, всегда внутренне задевает, когда наши ребята на просьбу составить такую команду начинают перечислять: Роналду, Месси… Для меня моя команда мечты — это ЦСКА образца 2005 года. И Кубок УЕФА, который мы выиграли все вместе", — пояснил футболист.
Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка страны, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.
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