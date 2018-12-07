Познакомившиеся на ЧМ мексиканец и россиянка отменили свадьбу

Россиянка отказалась сыграть «первую свадьбу мундиаля» с мексиканцем. Об этом сообщает «Ридус».

В июле 28-летний мексиканский блогер Мигель Минору рассказал в своем фейсбуке, как в день финала чемпионата мира 2018 года сделал предложение руки и сердца «любви всей своей жизни» — 23-летней уроженке Екатеринбурга Кристине Шестаковой, с которой случайно познакомился в России, куда приехал ради просмотра матчей мундиаля.

Шестакова дала согласие выйти замуж за Минору. После этого историю любви мексиканца и россиянки подхватили СМИ. Будущее бракосочетание пресса подавала как «первую свадьбу мундиаля».

Теперь же, как сам Минору рассказал «Ридусу» , россиянка бросила его. Причины расставания мексиканец описал расплывчато.

«Кажется, у нее прошли чувства ко мне», — сообщил он.

Кроме того, Минору отметил неожиданное желание Шестаковой переехать из Екатеринбурга в Москву, а также ее характер, оказавшийся «очень сложным».