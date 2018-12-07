Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Познакомившиеся на ЧМ мексиканец и россиянка отменили свадьбу 

Рамблер + ещё 2 3 часа назад
Россиянка отказалась сыграть «первую свадьбу мундиаля» с мексиканцем. Об этом сообщает «Ридус».
В июле 28-летний мексиканский блогер Мигель Минору рассказал в своем фейсбуке, как в день финала чемпионата мира 2018 года сделал предложение руки и сердца «любви всей своей жизни» — 23-летней уроженке Екатеринбурга Кристине Шестаковой, с которой случайно познакомился в России, куда приехал ради просмотра матчей мундиаля.
Шестакова дала согласие выйти замуж за Минору. После этого историю любви мексиканца и россиянки подхватили СМИ. Будущее бракосочетание пресса подавала как «первую свадьбу мундиаля».
Теперь же, как сам Минору рассказал «Ридусу», россиянка бросила его. Причины расставания мексиканец описал расплывчато.
«Кажется, у нее прошли чувства ко мне», — сообщил он.
Кроме того, Минору отметил неожиданное желание Шестаковой переехать из Екатеринбурга в Москву, а также ее характер, оказавшийся «очень сложным».
Комментарии28
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Акинфеев объяснил отказ от социальных сетей1
«Спартак» хочет увести у «Краснодара» Каборе
Фуркад подарил цветы дочке соперника
Защита Кокориных подаст апелляции в понедельник
Противостоянию Загитовой и Медведевой предрекли конец
Видео
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
03:12
У матери Кокориных сдали нервы
Футбол
06:22
Загитова стала второй
Фигурное катание
00:28
Тренер встал на колени ради добавленного времени
Футбол
02:27
Мамаев раскошелился на сотрудницу «Краснодара»
Футбол
14:03
Россию могут не пустить на Олимпиаду в Токио
Зимние виды спорта
03:12
Подруга Кокорина сделала неожиданное заявление
Футбол
00:16
Футболист наказал вратаря голом «за шиворот» с центра поля
Футбол
05:57
Туктамышева затмила Загитову и Медведеву
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение