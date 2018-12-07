«МЮ» отдаст € 45 млн за нового тренера

Руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в приглашении на пост главного тренера наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. В клубе недовольны работой Жозе Моуринью.

Боссы команды из Манчестера готовы даже к приличным тратам, ведь отступные за Почеттино составят около €45 млн, пишет издание The Sun. У аргентинского специалисты пятилетний контракт со «шпорами».

«МЮ» может без компенсации расстаться с Моуринью в конце сезона, если команда окажется за чертой топ-4. На данный момент «Манчестер» расположился на восьмой строчке, отставая от четвертой позиции на восемь очков.