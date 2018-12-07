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«МЮ» отдаст € 45 млн за нового тренера 

News.ru 53 минуты назад
Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press
Руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в приглашении на пост главного тренера наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. В клубе недовольны работой Жозе Моуринью.
Боссы команды из Манчестера готовы даже к приличным тратам, ведь отступные за Почеттино составят около €45 млн, пишет издание The Sun. У аргентинского специалисты пятилетний контракт со «шпорами».
«МЮ» может без компенсации расстаться с Моуринью в конце сезона, если команда окажется за чертой топ-4. На данный момент «Манчестер» расположился на восьмой строчке, отставая от четвертой позиции на восемь очков.
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