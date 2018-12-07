Семак знает причину частых поражений «Зенита» на выезде

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским "Рубином" прокомментировал поражения своей команды в гостевых матчах, сообщает "Советский спорт".

В текущем сезоне сине-бело-голубые уступали на выезде минскому "Динамо", махачкалинскому "Анжи", московским "Динамо" и ЦСКА, "Ростову" и тульскому "Арсеналу".

"Качество полей, конечно, влияет на игру. В таких случаях нивелируется разница в классе и мастерстве. На контратаках проще играть. На данном этапе мы хуже играем на выезде, чем дома. Мы думаем, с чем это связано. Но в гостях всегда сложнее играть. Есть понимание, с чем это связано. Будем над этим работать во время зимней паузы", — сказал Семак.

На данный момент "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая "Краснодар" на два очка.

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