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Глава Профсоюза игроков: эмоции ушли, клубы рассчитывают на Кокорина и Мамаева 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков выразил уверенность, что «Зенит» и «Краснодар» рассчитывают на Александра Кокорина и Павла Мамаева, несмотря на проблемы игроков с законом.
«Эмоциональная составляющая со стороны клубов ушла. Они рассчитывают на этих игроков. Последние недели перед инцидентом они проводили достаточно успешно. Тем более предложения по российским игрокам сейчас на рынке ограничены», — приводятся слова Грамматикова на сайте телеканала «360».
Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября. В результате инцидентов пострадали три человека, а в отношении молодых людей началось следствие. В качестве меры пресечения суд избрал заключение под стражу на два месяца. На днях арест был продлён ещё на два месяца — до 8 февраля. Молодые люди продолжат пребывать в СИЗО «Бутырка».
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