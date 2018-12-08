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«Спартак» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России по футболу 

ТАСС + ещё 21 1 час назад
Фото: ТАСС
Московский "Спартак" одержал победу над махачкалинским "Анжи" со счетом 3:0 в гостевом матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Голы на счету Зе Луиша (45-я, 84-я минуты) и Луиса Адриано (55). Первые два мяча футболисты "Спартака" забили с пенальти. Полузащитник "Анжи" Роланд Гиголаев на 54-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
"Спартак" одержал третью победу подряд в чемпионате России. В турнирной таблице красно-белые занимают четвертое место, набрав 28 очков. "Анжи" с 15 очками идет на 15-й позиции.
Следующий тур РПЛ состоится в начале марта. "Анжи" в гостях сыграет с "Оренбургом", "Спартак" примет "Краснодар".
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