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Защита Кокориных подаст апелляции в понедельник 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, сообщил "СЭ", что в понедельник, 10 декабря подаст апелляцию на решение Тверского районного суда Москвы на продление срока содержания своего подзащитного под стражей до 8 февраля 2019 года. Также собираются поступить и представители форварда "Зенита" Александра Кокорина. Братьям предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорины находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка".
— Мы подадим апелляцию на решение суда в отношении Кирилла в понедельник — также, как и защита Александра Кокорина, — сказал Барик.
Срок содержания Кокориных под стражей заканчивался 8 декабря этого года, но следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении срока ареста еще на два месяца. 5 декабря оно было удовлетворено. При этом сторона Кокориных имеет право подать апелляции до понедельника, 10 декабря включительно. Суд обязан рассмотреть их в течение трех рабочих дней. (Иван Торопцев)
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