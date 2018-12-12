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ЦСКА разгромил «Реал», но вылетел из еврокубков 

Рамблер + ещё 113 1 час назад
Московский ЦСКА разгромил мадридский «Реал» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, передает «Чемпионат».
Игра, прошедшая на домашнем стадионе «сливочных» «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Первый мяч на 37-й минуте забил Федор Чалов, через шесть минут Геjргий Щенников удвоил преимущество армейцев, а Арнор Сигурдссон на 73-й минуте превратил счет в разгромный.
Дважды обыграв «Реал» в групповом этапе, московская команда заняла последнее место в группе G и завершила еврокубковый сезон.
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