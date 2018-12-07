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Российский футбол дал «Анжи» денег 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Махачкалинский «Анжи» получил от Российской премьер-лиги (РПЛ) восемь миллионов рублей. Об этом рассказал президент клуба Осман Кадиев, слова которого приводит телеканал «360».
Функционер заявил, что эта выплата является авансом, а не помощью. «Просто клубы лиги пошли нам навстречу, и лига выплатила нам деньги, в том числе и за телевизионные права на несколько месяцев вперед», — подчеркнул Кадиев.
4 декабря президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лига рассматривает вариант с предоставлением кредита махачкалинцам. Тогда речь шла о небольшой сумме.
В конце ноября тренер «Анжи» Магомед Адиев допустил, что из-за финансовых проблем во втором круге первенства команде придется играть молодежным составом. Перед матчем 16-го тура чемпионата с «Уфой» махачкалинцев не пустили на собственный стадион. В результате футболисты «Анжи» в тот день не тренировались.
О финансовых трудностях махачкалинцев стало известно летом 2018-го. Президент клуба Осман Кадиев заговорил о возможном банкротстве.
По итогам 16 туров «Анжи» расположился на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. На счету махачкалинцев всего четыре победы в чемпионате.
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