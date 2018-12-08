ПСЖ разорится на зарплате хавбека Рабьо

Французский футбольный клуб ПСЖ готов увеличить зарплату полузащитнику Адриану Рабьо в четыре раза. Таким образом руководство команды хочет удержать игрока после окончания текущего контракта.

Парижане готовы предложить 23-летнему футболисту месячный оклад в один миллион евро. Сейчас он зарабатывает 250 тысяч евро в месяц, сообщает L’Equipe.

Нынешний контракт Рабьо с ПСЖ истекает летом 2019-го года. К полузащитнику уже сейчас проявляют интерес многие клубы, в том числе, каталонская «Барселона».

Игрок защищает цвета ПСЖ с 2012 года. В текущем сезоне он вышел на поле в 14 матчах и забил 2 гола.

Ранее News.ru писал, что маму Рабьо, которая также является его агентом, не устроило финансовое предложение футбольного клуба ПСЖ.