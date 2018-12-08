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ПСЖ разорится на зарплате хавбека Рабьо 

News.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Французский футбольный клуб ПСЖ готов увеличить зарплату полузащитнику Адриану Рабьо в четыре раза. Таким образом руководство команды хочет удержать игрока после окончания текущего контракта.
Парижане готовы предложить 23-летнему футболисту месячный оклад в один миллион евро. Сейчас он зарабатывает 250 тысяч евро в месяц, сообщает L’Equipe.
Нынешний контракт Рабьо с ПСЖ истекает летом 2019-го года. К полузащитнику уже сейчас проявляют интерес многие клубы, в том числе, каталонская «Барселона».
Игрок защищает цвета ПСЖ с 2012 года. В текущем сезоне он вышел на поле в 14 матчах и забил 2 гола.
Ранее News.ru писал, что маму Рабьо, которая также является его агентом, не устроило финансовое предложение футбольного клуба ПСЖ.
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