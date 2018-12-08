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«Зенит» может купить «венгерского Пола Скоулза» 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник казахстанской "Астаны" и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер попал в сферу интересов петербургского "Зенита", сообщает "Советский спорт".
Эту новость распространил сайт kazfootball.kz. Трансферная стоимость футболиста оценивается в один миллион евро, а его соглашение с "Астаной" действует до лета 2021 года. В нынешнем сезоне на счету Кляйнхайслера два гола и пять результативных передач в 39 играх за клуб во всех турнирах. Также 24-летний хавбек провел 23 матча за сборную Венгрии, в которых забил два мяча.
Футболиста называют "венгерским Полом Скоулзом" в том числе за рыжий цвет волос.
Кляйхайслер может стать вторым венгром в истории "Зенита" Ранее за сине-бело-голубых выступал полузащитник Саболч Хусти. На его счету 12 мячей и 15 передач в 82 матчах за петербуржцев.
Ранее клуб ФНЛ подписал ивуарийского полузащитника.
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