«Краснодар» сыграл вничью с «Уфой»

«Краснодар» на своем поле в матче 17-го тура Российской премьер-лиги сыграл вничью с «Уфой». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Гости открыли счет на 14-й минуте матча усилиями полузащитника Оливье Тилла. «Быки» отыгрались через 12 минут: голом отметился Иван Игнатьев

Этот результат не позволил «Краснодару» хотя бы на несколько часов возглавить турнирную таблицу РПЛ. Краснодарский клуб уступает "Зениту" , идущего первым, всего одно очко, но у петербургского клуба игра в запасе — против «Рубина».

Однако «Краснодар» благодаря ничьей с уфимацаи продлил серию без поражений в РПЛ до шести матчей (четыре победы, две ничьи).

"Уфа" находится на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России с 16 очками.

Чемпионат России. 17-й тур "Краснодар" — «Уфа» — 1:1 Голы: Тилл (14), Игнатьев (26)