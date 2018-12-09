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«Краснодар» сыграл вничью с «Уфой» 

Газета.Ru + ещё 22 1 час назад
Фото: ТАСС
«Краснодар» на своем поле в матче 17-го тура Российской премьер-лиги сыграл вничью с «Уфой». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Гости открыли счет на 14-й минуте матча усилиями полузащитника Оливье Тилла. «Быки» отыгрались через 12 минут: голом отметился Иван Игнатьев.
Этот результат не позволил «Краснодару» хотя бы на несколько часов возглавить турнирную таблицу РПЛ. Краснодарский клуб уступает "Зениту", идущего первым, всего одно очко, но у петербургского клуба игра в запасе — против «Рубина».
Однако «Краснодар» благодаря ничьей с уфимацаи продлил серию без поражений в РПЛ до шести матчей (четыре победы, две ничьи).
"Уфа" находится на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России с 16 очками.
Чемпионат России. 17-й тур "Краснодар" — «Уфа» — 1:1 Голы: Тилл (14), Игнатьев (26)
Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе может перейти в московский "Спартак" летом 2019 года.
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