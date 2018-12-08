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Кокорину и Мамаеву одобрили новогоднее меню в СИЗО 

ТК «Звезда» + ещё 7 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Футболистам, находящимся в заключении до 8 февраля, разрешат приготовить самое популярное у россиян блюдо.
Мамаев прояснил планы на будущее
Футболистам Кокорину и Мамаеву, которым суд на днях продлил пребывание под стражей до февраля, разрешат прямо в камере «настрогать» салат оливье. Об этом рассказал «Комсомольской правде» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Он пояснил, что родственники могут передать заключенным картошку и морковь, прочую начинку — колбасу, соленые огурцы, майонез и вареные яйца — можно будет купить в интернет-магазине ФСИН. А вот консервированный горошек в камеру не попадет: продукты в железных банках в СИЗО под запретом.
Что касается овощей, то их придется варить в тазу при помощи кипятильника, а нарезать готовые продукты — безопасными ножами, которые сотрудники ФСИН выдают заключенным на определенное время.
Осталось выяснить, готовы ли футболисты к кулинарным изыскам, чтобы украсить свой новогодний стол в «Бутырках».
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Комментарии24
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