Кокорину и Мамаеву одобрили новогоднее меню в СИЗО

Футболистам, находящимся в заключении до 8 февраля, разрешат приготовить самое популярное у россиян блюдо.

Футболистам Кокорину и Мамаеву, которым суд на днях продлил пребывание под стражей до февраля, разрешат прямо в камере «настрогать» салат оливье. Об этом рассказал «Комсомольской правде» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Он пояснил, что родственники могут передать заключенным картошку и морковь, прочую начинку — колбасу, соленые огурцы, майонез и вареные яйца — можно будет купить в интернет-магазине ФСИН. А вот консервированный горошек в камеру не попадет: продукты в железных банках в СИЗО под запретом.

Что касается овощей, то их придется варить в тазу при помощи кипятильника, а нарезать готовые продукты — безопасными ножами, которые сотрудники ФСИН выдают заключенным на определенное время.

Осталось выяснить, готовы ли футболисты к кулинарным изыскам, чтобы украсить свой новогодний стол в «Бутырках».