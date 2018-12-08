РФС поздравил Мутко с 60-летием 

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) поздравила президента организации Виталия Мутко с 60-летием.
«Поздравляем Заместителя Председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития, президента РФС Виталий Мутко с 60-летием! От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также успехов в работе!» — говорится в сообщении пресс-службы РФС в «Твиттере».
Мутко был избран президентом РФС в 2005 году. В 2009 году он оставил свой пост, а в 2015-м вновь стал главой организации. С 1997 по 2003 год Виталий был президентом питерского «Зенита», а с 2012 по 2016 год занимал пост министра спорта России.