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РФС поздравил Мутко с 60-летием 

Чемпионат.com + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) поздравила президента организации Виталия Мутко с 60-летием.
«Поздравляем Заместителя Председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития, президента РФС Виталий Мутко с 60-летием! От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также успехов в работе!» — говорится в сообщении пресс-службы РФС в «Твиттере».
Мутко был избран президентом РФС в 2005 году. В 2009 году он оставил свой пост, а в 2015-м вновь стал главой организации. С 1997 по 2003 год Виталий был президентом питерского «Зенита», а с 2012 по 2016 год занимал пост министра спорта России.
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