В субботу в 12.30 по московскому времени началась трансляция матча 17-го тура чемпионата России. На стадионе «Самара Арена» встретятся «Крылья Советов» и «Ростов».
«Крылья Советов» набрали 14 очков и находятся на 15-ом месте в турнирной таблице. «Ростов», набравший 24 очка, расположился на 6-м месте в таблице чемпионата.
В составе «Крыльев Советов» на поле выйдут Рыжиков, Денисов, Чичерин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров, Мияйлович, Антон, Яковлев, Корниленко.
«Ростов» будет представлен следующим составом: Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Ингасон, Хаджикадунич, Гацкан, Скопинцев, Зуев, Юсупов, Шомуродов, Сигурдарсон.
Получить доступ к прямой трансляции матча можно всего за 75 рублей. Для этого достаточно ввести номер телефона и e-mail и оплатить покупку банковской картой или с помощью сервиса «Яндекс. Деньги». После успешной оплаты вы получите код в SMS и на электронную почту. Введите его в поле «У меня есть код доступа».