Матч «Крылья Советов» — «Ростов»: прямая трансляция

В субботу в 12.30 по московскому времени началась трансляция матча 17-го тура чемпионата России. На стадионе «Самара Арена» встретятся «Крылья Советов» и «Ростов».

«Крылья Советов» набрали 14 очков и находятся на 15-ом месте в турнирной таблице. «Ростов», набравший 24 очка, расположился на 6-м месте в таблице чемпионата.

В составе «Крыльев Советов» на поле выйдут Рыжиков, Денисов, Чичерин, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров, Мияйлович, Антон, Яковлев, Корниленко.

«Ростов» будет представлен следующим составом: Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Ингасон, Хаджикадунич, Гацкан, Скопинцев, Зуев, Юсупов, Шомуродов, Сигурдарсон.