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«Локомотив» — «Оренбург»: прямая трансляция 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Рамблер
В субботу на стадионе «РЖД Арена» в 17.30 мск начнётся матч 17-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Оренбургом».
«Локомотив» набрал 25 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице. «Оренбург», набравший 22 очка, расположился на седьмом месте в таблице чемпионата.
В стартовом составе «Локомотива» на поле выйдут Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Хеведес, Игнатьев, И. Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер.
«Оренбург» будет представлен таким составом: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Маляров, Сутормин, Мишкич, Деспотович
Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус пообещал болельщикам, что «холодно не будет».
«Последний матч в году на домашней арене в родном Черкизове. Холодно не будет точно, ведь мы помним, что у «Оренбурга» перед нами должок за матч первого круга», — написал он в Твитере.
Получить доступ к прямой трансляции матча можно всего за 75 рублей. Для этого достаточно ввести номер телефона и e-mail и оплатить покупку банковской картой или с помощью сервиса «Яндекс. Деньги». После успешной оплаты вы получите код в SMS и на электронную почту. Введите его в поле «У меня есть код доступа».
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