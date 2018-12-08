«Локомотив» — «Оренбург»: прямая трансляция

В субботу на стадионе «РЖД Арена» в 17.30 мск начнётся матч 17-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Оренбургом».

«Локомотив» набрал 25 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице. «Оренбург», набравший 22 очка, расположился на седьмом месте в таблице чемпионата.

В стартовом составе «Локомотива» на поле выйдут Гилерме, Кверквелия, Рыбусь, Хеведес, Игнатьев, И. Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Эдер.

«Оренбург» будет представлен таким составом: Довбня, Малых, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Маляров, Сутормин, Мишкич, Деспотович

Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус пообещал болельщикам, что «холодно не будет».

«Последний матч в году на домашней арене в родном Черкизове. Холодно не будет точно, ведь мы помним, что у «Оренбурга» перед нами должок за матч первого круга», — написал он в Твитере.