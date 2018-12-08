Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший тренер «Спартака» рассказал о строивших ему козни Дзюбе и Карпине 

Lenta.ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: Armando Franca / AP
Бывший главный тренер московского «Спартака» Унаи Эмери, ныне работающий в лондонском «Арсенале» вспомнил о напряженных отношениях с форвардом Артемом Дзюбой и бывшим в то время генеральным директором красно-белых Валерием Карпиным. Выдержками из книги El Maestro Ромейна Молины, посвященной Эмери, делится Sport24.
Езил может уйти из "Арсенала" из-за проблем с Эмери
Эмери пишет, что у него с Дзюбой были напряженные отношения. По словам тренера, нападающий, как и ряд других игроков сборной России, имел большое влияние на журналистов. Когда Дзюба стал получать меньше игрового времени, то принялся настраивать против тренера и других футболистов.
«Карпин не оказывал мне даже малейшей помощи. Однажды он устроил собрание и начал атаковать мой штаб. Я вступился за помощников и спросил его, зачем он это делает. С тех пор между нами возникло недопонимание», — пишет Эмери.
Испанец, назначенный на пост главного тренера «Спартака» в июне 2012-го, был уволен через пять месяцев. После этого он тренировал «Севилью», «Пари Сен-Жермен», а в данный момент возглавляет лондонские «Арсенал». «Канониры» под его руководством не проигрывают уже на протяжении 21 матча, занимая третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.
Последние новости
В охваченный протестами Париж вошла бронетехника Житель Донецка опознал в задержанном украинском моряке своего мучителя из СБУ ФСБ назвала Крымский мост целью провокаций Украины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ортега намерен драться с Нурмагомедовым
«Челси» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в сезоне
«Спартак» разгромил «Анжи»
Отцу Мамаева стало стыдно за сына
Месси купил самолет за 15 миллионов евро
Видео
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
04:13
Игрок врезал судье по лицу и стал заводить трибуны
Хоккей
00:09
Американский заговор в Канаде: надежда только на Загитову
Фигурное катание Статьи
00:56
Россиянин одолел оскорблявшего российский спорт латыша
Зимние виды спорта
00:21
Российский фигурист крупно провалился в Канаде
Фигурное катание
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
06:22
Россия надеется только на Загитову
Фигурное катание
03:01
Еще одна российская фигуристка уехала в Канаду
Фигурное катание
03:12
У матери Кокориных сдали нервы
Футбол
06:22
Загитова стала второй
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение