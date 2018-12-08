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Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Борнмут» в АПЛ 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
«Ливерпуль» на выезде одержал разгромную победу над «Борнмутом» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча, прошедшая в Борнмуте, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Хет-триком отметился Мохамед Салах, а также в свои ворота мяч отправил защитник хозяев Стив Кук.
Таким образом подопечные Юргена Клоппа выигрывают в пятом матче к ряду и возглавляют таблицу с 42 очками.
В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Борнмут» — с «Вулверхэмптоном».
Ранее сообщалось, что Лукаку хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с Моуринью.
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