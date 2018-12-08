Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Борнмут» в АПЛ

«Ливерпуль» на выезде одержал разгромную победу над «Борнмутом» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Борнмуте, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Таким образом подопечные Юргена Клоппа выигрывают в пятом матче к ряду и возглавляют таблицу с 42 очками.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с « Манчестер Юнайтед », а «Борнмут» — с «Вулверхэмптоном».

Ранее сообщалось, что Лукаку хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с Моуринью.