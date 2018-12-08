Жена Мамаева раскрыла подробности измены мужа 

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана рассказала подробности измены мужа с 27-летней девушкой Александрой, проживающей в Вильнюсе.
"Из-за нее все началось. Она приехала в Москву по его вызову, как она обычно это делает. Он снял девушку в борделе полгода назад, это ходячая грязь, которая с 16 лет продает свое тело. Зная, что она проститутка, зная, что ей нужны только бабки от него, он говорит, что он ее любит", — сказала Мамаева в интервью "НТВ".
Ранее сообщалось, что жена Мамаева наняла специалиста по разделу имущества.