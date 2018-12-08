Букмекеры повысили коэффициенты на матч «Челси» — «Манчестер Сити»

Сегодня в 16-ом туре АПЛ «Челси» примет «Манчестер Сити». Центральный матч этого дня начнется в 20:30 по московскому времени.

Букмекерская компания bwin предложила суперкоэффициент на матч на улучшенных для игроков условиях. Букмекер предлагает поставить на то что обе команды смогут забить в матче и игра завершится в ничью. Сделать ставку можно по повышенному коэффициенту 5.00

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«Манчестер Сити» в данном сезоне идет без поражений и занимает первую строчку в турнирной таблице, — у команды 41 очко. «Челси» занимает четвертую строчку с 31 очком в своем активе.