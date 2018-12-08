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Букмекеры повысили коэффициенты на матч «Челси» — «Манчестер Сити» 

Партнерский материал 29 минут назад
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
Сегодня в 16-ом туре АПЛ «Челси» примет «Манчестер Сити». Центральный матч этого дня начнется в 20:30 по московскому времени.
Букмекерская компания bwin предложила суперкоэффициент на матч на улучшенных для игроков условиях. Букмекер предлагает поставить на то что обе команды смогут забить в матче и игра завершится в ничью. Сделать ставку можно по повышенному коэффициенту 5.00.
Кроме этого, для всех клиентов доступна страховка от проигрыша в рамках специальной акции. Компания вернет проигрыш по первой ставке каждому новому игроку в случае, если такое пари проиграет.
«Манчестер Сити» в данном сезоне идет без поражений и занимает первую строчку в турнирной таблице, — у команды 41 очко. «Челси» занимает четвертую строчку с 31 очком в своем активе.
Зарегистрироваться и сделать ставку
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