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«Анжи» — «Спартак»: прямая трансляция 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В субботу в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» в 20.00 мск начнётся матч 17-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Спартаком». В этом сезоне команд встречались дважды. Обе встречи завершились победой москвичей.
В стартовом составе «Анжи» на поле выйдут Дюпин, Удалый, Гапон, Новосельцев, Кулик, Гиголаев, Савичев, Ондуа, Глебов, Долгов, Понсе.
«Спартак» будет представлен таким составом: Максименко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Ломовицкий, Попов, Ханни, Луиш, Адриано.
Подопечные Олега Кононова делят четвертое место с «Локомотивом», набрав 25 очков «Анжи» делит 13-е место с «Уфой», набрав 15 очков.
Получить доступ к прямой трансляции матча можно всего за 75 рублей. Для этого достаточно ввести номер телефона и e-mail и оплатить покупку банковской картой или с помощью сервиса «Яндекс. Деньги». После успешной оплаты вы получите код в SMS и на электронную почту. Введите его в поле «У меня есть код доступа».
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