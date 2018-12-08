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Отцу Мамаева стыдно за скандал с сыном 

Газета.Ru + ещё 1 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Отец полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Константин заявил, что ему стыдно за скандал с сыном.
"В первом же письме Павел написал: "Я бы никогда не понял, что со мной происходит, если бы сюда не попал". Это ответ на все. Достаточно было одного дня, чтобы понять, что что-то не так в его жизни. Он все осознал в первый же день.
Он мой сын. Я им горжусь и буду гордиться. Один день из его жизни не может перевернуть все. Мне было стыдно за то, что происходило в тот момент, по-человечески стыдно. Это был вопиющий случай. Не было никогда такого еще с нашими, будем так говорить, футболистами", — приводит слова Мамаева "НТВ".
5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Фигуранты дела оставлены по арестом до 8 февраля.
Утром 8 октября Кокорин и Мамаев приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. Возле гостиницы "Пекин" в результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее в одном из кафе столицы произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.
В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 "Побои" и 213 "Хулиганство". С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.
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