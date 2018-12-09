Букмекеры повысили коэффициенты на матчи РПЛ

Сегодня в Российском премьер-лиге будет сыграно три матча: «Динамо» примет «Урал», «Краснодар» сыграет дома с «Уфой», а матчем «Зенит» — «Рубин» завершится этот игровой день.

«Комбо+» — это готовая ставка-экспресс на три исхода, с коэффициентом выше, чем при са-мостоятельной сборке экспресса. На данный момент это одно из лучших предложений по коэффициентам на экспрессы среди легальных букмекеров России.

Ранее компания объявила о старте акции для всех новых клиентов до конца года, — компа-ния вернет проигрыш по первой ставке в том случае, если пари проиграет.