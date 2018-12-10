Главу Федерации футбола Афганистана обвинили в сексуальных домогательствах

Генеральный прокурор Афганистана Фарид Хамиди отстранил главу Федерации футбола Афганистана (AFF) Керамуддина Карима и еще пятерых чиновников организации на фоне обвинений в домогательствах к игрокам женской сборной страны, сообщает Guardian со ссылкой на советника президента Афганистана Фазеля Фазли.

В ноябре издание сообщало о нескольких случаях домогательств, которые якобы имели место в штаб-квартире федерации и на тренировочном сборе команды в Иордании в феврале 2018 года. Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование после сообщений в СМИ.

Экс-глава департамента женского футбола AFF Халида Попал, которая была вынуждена покинуть страну, сказала, что в ходе проведенного ею расследования жертвы сообщили о физическом и сексуальном насилии, смертельных угрозах и изнасиловании.

Футболистка Мина Ахмади, исключенная из национальной команды за отказ подписать новый контракт, заявила, что обрадовалась, узнав об отстранении чиновников федерации.