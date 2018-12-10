Газзаев был освистан на турнире по борьбе во Владикавказе

При объявлении диктора, что тренер находится в зале, среди болельщиков сразу раздался свист, информирует твиттер журналиста Батраза Тигиева. После этого Газзаев покинул соревнования.

64-летний Газзаев был главным тренером владикавказской "Алании" с 1989 по 1991 годы, а также с 1994 по 1999 годы. Под его руководством клуб в 1995 году стал чемпионом России.

В 2011 году он вернулся в команду в должности президента. А через три года клуб под его руководством обанкротился и прекратил существование.

В данный момент Газзаев занимает должность председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Ранее Газзаев назвал идею Прядкина об ограничении зарплат молодым футболистам бредом.