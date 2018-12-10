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Слуцкий: впервые в жизни моя команда не забивает 4 пенальти подряд 

Чемпионат.com + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал выездное поражение от «Бреды» (1:2) в 15-м туре чемпионата Нидерландов. На 43-й минуте полузащитник гостей Наварон Фоор не реализовал пенальти.
«Мы были психологически недостаточно хорошо готовы, чтобы обыграть «Бреду». Соперник сыграл так, будто это был последний матч в их жизни.
Впервые в жизни моя команда не забивает четыре пенальти подряд. Почему Фоор исполнил «паненку»? Не знаю, я же не могу залезть ему в голову.
Мы не «Реал» или «Барселона», не можем постоянно доминировать. Но у нас было много шансов выиграть этот матч», — цитирует Слуцкого FCUpdate.nl.
После 15 туров «Витесс» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 22 очка.
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