Быстров раскритиковал «Зенит» за покупку Маркизио

«Это приобретение вызывает вопросы. Непонятно, для чего этот полузащитник нужен был «Зениту». Кто его покупал? Но это уже внутреннее дело клуба», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

Обретающийся в настоящее время без клуба экс-хавбек сборной России отметил, что Маркизио в целом неплохой футболист. Только вот «Зенит» 32-летний Маленький принц не усилил.

В текущем сезоне Клаудио провёл за «Зенит» девять матчей и забил два мяча.