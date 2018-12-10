Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Быстров раскритиковал «Зенит» за покупку Маркизио 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров оценил трансферную политику петербургского клуба. В частности, 34-летний футболист высказался по поводу приобретения итальянца Клаудио Маркизио.
«Это приобретение вызывает вопросы. Непонятно, для чего этот полузащитник нужен был «Зениту». Кто его покупал? Но это уже внутреннее дело клуба», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».
Обретающийся в настоящее время без клуба экс-хавбек сборной России отметил, что Маркизио в целом неплохой футболист. Только вот «Зенит» 32-летний Маленький принц не усилил.
В текущем сезоне Клаудио провёл за «Зенит» девять матчей и забил два мяча.
Ранее News.ru сообщал о том, что команда Сергея Семака проиграла казанскому «Рубину». Это поражение стало для «сине-бело-голубых» вторым подряд в чемпионате России.
News.ru: последние новости
Отец Мамаева заявил о гордости за сына «Динамо» разделался с «Уралом» Мамаев и Кокорин смогут приготовить на Новый год оливье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская молодежка выиграла у канадцев
Гилерме поделился мнением о ситуации в «Спартаке»
Слуцкий прокомментировал поражение1
Жена Мамаева выступила с новым обращением1
«Зенит» может не доехать до чемпионства3
Видео
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
04:13
Игрок врезал судье по лицу и стал заводить трибуны
Хоккей
00:44
Победить Загитовой помешал кабель
Фигурное катание
00:56
Россиянин одолел оскорблявшего российский спорт латыша
Зимние виды спорта Лыжный спорт
02:27
«Продает тело с 16 лет»: из-за кого Мамаев сидит в СИЗО
Футбол
02:18
Россиянка Шевченко стала чемпионкой UFC
MMA
06:22
Тарасова оценила выступление Загитовой
Фигурное катание
00:21
Российский фигурист крупно провалился в Канаде
Фигурное катание
00:50
Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО
Футбол
06:22
Россия надеется только на Загитову
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение