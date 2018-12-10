Быстров раскритиковал «Зенит» за покупку Маркизио 

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров оценил трансферную политику петербургского клуба. В частности, 34-летний футболист высказался по поводу приобретения итальянца Клаудио Маркизио.
«Это приобретение вызывает вопросы. Непонятно, для чего этот полузащитник нужен был «Зениту». Кто его покупал? Но это уже внутреннее дело клуба», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».
Обретающийся в настоящее время без клуба экс-хавбек сборной России отметил, что Маркизио в целом неплохой футболист. Только вот «Зенит» 32-летний Маленький принц не усилил.
В текущем сезоне Клаудио провёл за «Зенит» девять матчей и забил два мяча.
Ранее News.ru сообщал о том, что команда Сергея Семака проиграла казанскому «Рубину». Это поражение стало для «сине-бело-голубых» вторым подряд в чемпионате России.