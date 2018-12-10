Жена Мамаева выступила с новым обращением

Ранее девушка обвинила футболиста в нескольких изменах. По ее мнению, защищая свою любовницу, Мамаев избил человека в Москве, и сейчас находится под арестом под делу о побоях и хулиганстве.

"Спасибо всем за поддержку. Я хочу, чтобы наша семья прошла это испытание и этот ад наконец-то закончился. Он — мой муж, он мне всегда нужен, и вместе мы поднимемся с нуля", — написала Мамаева в своем инстаграме.

Павел и Алана Мамаевы сыграли свадьбу в 2013 году. Пара воспитывает двоих детей.