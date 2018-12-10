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Жена Мамаева выступила с новым обращением 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, передумала разводиться с мужем, сообщает "Советский спорт".
Ранее девушка обвинила футболиста в нескольких изменах. По ее мнению, защищая свою любовницу, Мамаев избил человека в Москве, и сейчас находится под арестом под делу о побоях и хулиганстве.
"Спасибо всем за поддержку. Я хочу, чтобы наша семья прошла это испытание и этот ад наконец-то закончился. Он — мой муж, он мне всегда нужен, и вместе мы поднимемся с нуля", — написала Мамаева в своем инстаграме.
Павел и Алана Мамаевы сыграли свадьбу в 2013 году. Пара воспитывает двоих детей.
Ранее Кокорин и Мамаев написали письмо из СИЗО.
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