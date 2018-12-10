«Яндекс» представил список людей, про которых в 2018 году пользователи делали наибольшее количество запросов. Первое место занял вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Десятка самых популярных людей по версии «Яндекса» опубликована на странице их исследований.
Второе место в списке занял боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, который в октябре победил ирландца Конора Макгрегора. Третьим стал нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба, который дошёл с российской национальной командой до четвертьфинала Чемпионата мира по футболу.
Четвёртое место заняла первая женщина-президент в истории Хорватии Колинда Грабар-Китарович, пятая — олимпийская чемпионка 2018 года, российская фигуристка Алина Загитова.
Ранее Василий Уткин жёстко раскритиковал фанатов Алины Загитовой.