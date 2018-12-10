В футболе может появиться всемирная Лига наций

Начала работу комиссия во главе с заместителем генерального секретаря Международной футбольной федерации (ФИФА) Звонимиром Бобаном по поводу создания всемирной Лиги наций и реформирования клубного чемпионата мира, сообщает "Советский спорт"

Как сообщает пресс-служба ФИФА, рабочая группа рассмотрит технические и спортивные вопросы, которые касаются календаря, формата, и распределение путевок на клубный ЧМ, а также влияние всемирной Лиги наций на квалификационные матчи в региональных конфедерациях. Свои предложения комиссия представит на очередном заседании совета ФИФА, который пройдет 15 марта 2019 года в Майами.

Европейская Лига наций проводится с 2018 года. Она создавалась с целью ухода от товарищеских матчей, которые обычно вызывали небольшой интерес со стороны болельщиков. В первый же сезон в адрес турнира прозвучало много критических замечаний, в том числе из-за сложной схемы проведения.

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