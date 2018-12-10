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В футболе может появиться всемирная Лига наций 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Начала работу комиссия во главе с заместителем генерального секретаря Международной футбольной федерации (ФИФА) Звонимиром Бобаном по поводу создания всемирной Лиги наций и реформирования клубного чемпионата мира, сообщает "Советский спорт".
Как сообщает пресс-служба ФИФА, рабочая группа рассмотрит технические и спортивные вопросы, которые касаются календаря, формата, и распределение путевок на клубный ЧМ, а также влияние всемирной Лиги наций на квалификационные матчи в региональных конфедерациях. Свои предложения комиссия представит на очередном заседании совета ФИФА, который пройдет 15 марта 2019 года в Майами.
Европейская Лига наций проводится с 2018 года. Она создавалась с целью ухода от товарищеских матчей, которые обычно вызывали небольшой интерес со стороны болельщиков. В первый же сезон в адрес турнира прозвучало много критических замечаний, в том числе из-за сложной схемы проведения.
Ранее вокруг женской сборной Афганистана разразился сексуальный скандал.
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